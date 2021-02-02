***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.02.2021 15:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906945
BIST
15:471.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,39
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
15:477,1782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
15:478,6481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
15:47425,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,57
|Açılış
|: 425,41
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler15:47
|GOLTS
|59,40
|86.640.056
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.819.597
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.147.844
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.564.989
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|3.975.329
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|47.947.979
|% -9,95
|
|KAPLM
|31,70
|15.302.853
|% -9,43
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|MZHLD
|34,00
|118.368
|% -4,49
|
|KOZAL
|122,20
|1.200.382.563
|% -1,53
|
|SISE
|7,51
|969.203.063
|% 1,62
|
|GARAN
|9,55
|957.223.968
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,44
|871.350.926
|% 0,00
|
|THYAO
|12,11
|815.541.375
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,44
|871.350.926
|% 0,00
|
|TSKB
|1,84
|411.190.875
|% 0,00
|
|ODAS
|4,03
|674.171.776
|% -2,66
|
|SKBNK
|1,46
|214.216.832
|% 0,00
|
|KARSN
|5,32
|748.190.878
|% -1,48
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1707
|7,1782
|% -0,12
|
|Euro
|8,6389
|8,6481
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,7852
|9,8342
|% -0,12
|
|Frank
|7,9602
|8,0082
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9083
|1,9179
|% -0,18
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-14,15
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|2.828
|2.870
|-22,00
|
|Tam
|2.810
|2.881
|-27,14
|
|Yarım
|1.358
|1.394
|-13,12
|
|Çeyrek
|681
|697
|-6,57
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,56
|-1,25
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,34
|
|B. Petrol
|57,69
|57,69
|1,36
|