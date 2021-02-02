***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.02.2021 15:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906951
BIST
16:041.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:047,1946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:048,6689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:04424,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -5,03
|Açılış
|: 424,95
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:04
|AGYO
|3,96
|18.155.811
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.100.465
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.625.954
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.849.041
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|3.975.329
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|48.438.083
|% -9,95
|
|KAPLM
|31,80
|15.514.978
|% -9,14
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,14
|1.748.539.337
|% 6,15
|
|KOZAL
|122,30
|1.214.123.966
|% -1,45
|
|SISE
|7,52
|975.051.353
|% 1,76
|
|GARAN
|9,56
|970.789.321
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,44
|897.521.856
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,14
|1.748.539.337
|% 6,15
|
|EKGYO
|2,44
|897.521.856
|% 0,00
|
|TSKB
|1,84
|414.211.177
|% 0,00
|
|ODAS
|4,03
|681.754.314
|% -2,66
|
|SKBNK
|1,47
|215.288.342
|% 0,68
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1918
|7,1946
|% 0,11
|
|Euro
|8,6616
|8,6689
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,7755
|9,8246
|% -0,21
|
|Frank
|7,9645
|8,0125
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9068
|1,9163
|% -0,26
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-15,75
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.808
|2.879
|-28,66
|
|Yarım
|1.357
|1.393
|-13,86
|
|Çeyrek
|681
|696
|-6,94
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,67
|-1,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,32
|
|B. Petrol
|57,67
|57,67
|1,34
|
Seans Raporu
16:04
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16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 55 artarak (% 0.86 ) 1, 598
-
16:15XU100
Endeks 1, 507 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 21, 089.00 milyon TL de
-
16:15SAYAS
Yüzde 8.32 oranında artışla 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 934, 094 adet işlem
-
16:14FADE
Yüzde 9.89 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 189, 151 adet işlem
-
16:13BTCIM
Yüzde 5.52 oranında artışla 12.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 009, 949 adet işlem