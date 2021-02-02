***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.02.2021 15:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906946
BIST
16:211.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 16,61
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:217,1881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:218,6569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:21425,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -4,75
|Açılış
|: 425,23
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:19
|AGYO
|3,96
|18.169.648
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|57.665.537
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.269.102
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.958.791
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.625.954
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|15.916.329
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|49.507.211
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,18
|1.860.938.437
|% 7,18
|
|KOZAL
|122,60
|1.235.695.301
|% -1,21
|
|SISE
|7,53
|992.540.324
|% 1,89
|
|GARAN
|9,57
|986.613.346
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,44
|916.335.038
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,18
|1.860.938.437
|% 7,18
|
|EKGYO
|2,44
|916.335.038
|% 0,00
|
|TSKB
|1,84
|422.758.659
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|706.117.939
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,47
|218.182.554
|% 0,68
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1863
|7,1883
|% 0,03
|
|Euro
|8,6549
|8,6604
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,7997
|9,8488
|% 0,03
|
|Frank
|7,9787
|8,0268
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9111
|1,9207
|% -0,03
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-25,51
|
|Altın Gr.
|426
|426
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.818
|2.889
|-19,16
|
|Yarım
|1.362
|1.397
|-9,27
|
|Çeyrek
|683
|699
|-4,64
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-1,40
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,30
|
|B. Petrol
|57,74
|57,74
|1,41
|