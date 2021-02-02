***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.02.2021 15:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906947
BIST
16:411.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:417,1729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0136
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:418,6450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0248
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:41423,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -6,76
|Açılış
|: 423,22
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:41
|AGYO
|3,96
|18.177.049
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|59.054.020
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.966.271
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.353.034
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.626.392
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.052.819
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|50.146.787
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,25
|2.205.413.978
|% 8,97
|
|KOZAL
|122,00
|1.265.536.535
|% -1,69
|
|SISE
|7,57
|1.045.174.166
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,46
|1.027.170.769
|% 0,82
|
|GARAN
|9,56
|1.007.933.304
|% 0,84
|
|DOHOL
|4,25
|2.205.413.978
|% 8,97
|
|EKGYO
|2,46
|1.027.170.769
|% 0,82
|
|TSKB
|1,85
|424.347.823
|% 0,54
|
|ODAS
|4,02
|726.160.101
|% -2,90
|
|SKBNK
|1,47
|232.516.563
|% 0,68
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1695
|7,1729
|% -0,19
|
|Euro
|8,6408
|8,6450
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,7775
|9,8265
|% -0,19
|
|Frank
|7,9663
|8,0143
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9091
|1,9187
|% -0,14
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-23,52
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-6,76
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.855
|-37,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|-39,27
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|-18,99
|
|Çeyrek
|678
|694
|-9,50
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|-1,30
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,37
|
|B. Petrol
|57,72
|57,72
|1,39
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:55DURDO
Yüzde 9.39 oranında artışla 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 943, 396 adet işlem
-
16:53LUKSK
Yüzde 9.92 oranında artışla 51.75 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 597 adet işlem
-
16:52METUR
Yüzde 7.96 oranında artışla 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 311 adet işlem
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 03 artarak (% 0.92 ) 1, 324
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURCE, BAYRK, SEKUR, AGYO, IDEAS, LUKSK, DNISI, DAGHL, FADE, ALMAD