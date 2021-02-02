***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.02.2021 15:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906949
BIST
16:341.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,70
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:347,1798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:348,6496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0202
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:34423,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -6,09
|Açılış
|: 423,89
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:34
|AGYO
|3,96
|18.176.914
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|58.063.203
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.327.967
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.966.127
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.626.352
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.004.435
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|49.854.827
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,21
|2.089.244.970
|% 7,95
|
|KOZAL
|122,20
|1.246.177.647
|% -1,53
|
|SISE
|7,57
|1.031.436.287
|% 2,44
|
|GARAN
|9,56
|993.921.535
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,45
|938.132.938
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,21
|2.089.244.970
|% 7,95
|
|EKGYO
|2,45
|938.132.938
|% 0,41
|
|TSKB
|1,85
|423.974.996
|% 0,54
|
|ODAS
|4,02
|717.776.007
|% -2,90
|
|KARSN
|5,34
|821.745.971
|% -1,11
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1748
|7,1798
|% -0,09
|
|Euro
|8,6439
|8,6496
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,7977
|9,8468
|% 0,01
|
|Frank
|7,9782
|8,0263
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9114
|1,9210
|% -0,02
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-24,82
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.809
|2.880
|-27,95
|
|Yarım
|1.358
|1.393
|-13,52
|
|Çeyrek
|681
|697
|-6,76
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-1,40
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,31
|
|B. Petrol
|57,66
|57,66
|1,33
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:46TMSN
Yüzde 5.34 oranında artışla 17.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 915, 185 adet işlem
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16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 13 artarak (% 1.08 ) 1, 602
-
16:45XU100
Endeks 1, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 22, 566.00 milyon TL de
-
16:44ISYAT
Yüzde 9.27 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 369, 951 adet işlem
-
16:41DESPC
Yüzde 4.50 oranında artışla 13.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 559, 314 adet işlem