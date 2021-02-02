***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.02.2021 15:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906955
BIST
16:411.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:417,1729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0136
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:418,6450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0248
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:41423,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -6,76
|Açılış
|: 423,22
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:41
|TSGYO
|6,27
|11.966.271
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.352.797
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|59.052.507
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.176.914
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.626.392
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.030.359
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|50.046.635
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,24
|2.148.515.555
|% 8,72
|
|KOZAL
|121,90
|1.257.152.602
|% -1,77
|
|SISE
|7,57
|1.042.113.609
|% 2,44
|
|GARAN
|9,57
|1.001.591.912
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,45
|968.799.646
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,24
|2.148.515.555
|% 8,72
|
|EKGYO
|2,45
|968.799.646
|% 0,41
|
|TSKB
|1,84
|424.193.402
|% 0,00
|
|ODAS
|4,02
|722.229.077
|% -2,90
|
|KARSN
|5,34
|824.247.844
|% -1,11
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1695
|7,1729
|% -0,19
|
|Euro
|8,6408
|8,6450
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,7824
|9,8315
|% -0,14
|
|Frank
|7,9697
|8,0177
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9099
|1,9195
|% -0,09
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-26,89
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.809
|2.880
|-27,95
|
|Yarım
|1.358
|1.393
|-13,52
|
|Çeyrek
|681
|697
|-6,76
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|-1,46
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,35
|
|B. Petrol
|57,66
|57,66
|1,33
|
Seans Raporu
16:41
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16:53LUKSK
Yüzde 9.92 oranında artışla 51.75 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 597 adet işlem
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16:52METUR
Yüzde 7.96 oranında artışla 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 311 adet işlem
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16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 03 artarak (% 0.92 ) 1, 324
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16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURCE, BAYRK, SEKUR, AGYO, IDEAS, LUKSK, DNISI, DAGHL, FADE, ALMAD
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16:50
YESIL, NATEN, TBORG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında