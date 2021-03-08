***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.03.2021 11:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni - Yönetim ücreti değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915811
BIST
14:111.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:117,6438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1118
|Açılış
|: 7,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:119,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1100
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:11416,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 5,55
|Açılış
|: 416,83
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:11
|VKFYO
|8,91
|48.211.412
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|66.441
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.382.100
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,12
|1.140.367.498
|% -1,41
|
|PETKM
|6,16
|1.104.792.119
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,80
|914.304.953
|% 3,03
|
|THYAO
|14,75
|820.966.079
|% -0,20
|
|HALKB
|5,43
|779.801.791
|% 0,74
|
|PETKM
|6,16
|1.104.792.119
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,42
|384.319.667
|% -1,63
|
|HALKB
|5,43
|779.801.791
|% 0,74
|
|GARAN
|9,12
|1.140.367.498
|% -1,41
|
|VAKBN
|4,24
|490.652.202
|% -0,47
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6400
|7,6438
|% 1,48
|
|Euro
|9,0804
|9,0900
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,5516
|10,6045
|% 1,48
|
|Frank
|8,1646
|8,2138
|% 1,32
|
|Riyal
|2,0337
|2,0439
|% 1,60
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-6,14
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.754
|2.824
|26,05
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|12,60
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,14
|