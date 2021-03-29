***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.03.2021 16:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - fon dönüşüm
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921488
BIST
16:161.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:168,1823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1020
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:169,6584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0967
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:16454,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,09
|Açılış
|: 454,22
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KRTEK
|17,60
|30.920.684
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|179.962.791
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.086.238
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|CRDFA
|4,61
|52.613.713
|% -6,87
|
|KRDMD
|6,87
|1.398.741.987
|% 4,25
|
|GARAN
|6,89
|1.290.455.242
|% 0,15
|
|BJKAS
|7,42
|862.268.420
|% 7,07
|
|EKGYO
|1,99
|791.300.928
|% 7,57
|
|PETKM
|5,66
|558.614.821
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,99
|791.300.928
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,87
|1.398.741.987
|% 4,25
|
|GARAN
|6,89
|1.290.455.242
|% 0,15
|
|BJKAS
|7,42
|862.268.420
|% 7,07
|
|DOHOL
|3,31
|354.415.624
|% 2,16
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1780
|8,1823
|% 1,26
|
|Euro
|9,6427
|9,6584
|% 1,01
|
|Sterlin
|11,2872
|11,3438
|% 1,59
|
|Frank
|8,6896
|8,7420
|% 1,41
|
|Riyal
|2,1778
|2,1887
|% 1,38
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-8,15
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,01
|
|Cumhuriyet
|2.999
|3.045
|31,00
|
|Tam
|2.984
|3.061
|34,23
|
|Yarım
|1.442
|1.481
|16,56
|
|Çeyrek
|723
|740
|8,28
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|64,82
|64,82
|0,39
|
Seans Raporu
16:16
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16:26ANELE
Yüzde 5.42 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 158, 914 adet işlem
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16:25AKYHO
Yüzde 4.23 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 053, 377 adet işlem
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16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 3 artarak (% 0.53 ) 1, 201
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16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, RTALB, CMBTN, PRZMA, AKCNS, LUKSK, AYES, EUKYO, IZFAS, KRDMA
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16:23
EPLAS, PRZMA, BLCYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında