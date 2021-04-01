***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.04.2021 11:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - yönetim ücreti ve performans ücreti değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922543
BIST
14:341.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 25,00
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.419
En Düşük
1.399
14:348,1638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0761
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:349,6222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0464
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:34449,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,48
|Açılış
|: 449,85
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:34
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|BURVA
|34,14
|2.972.442
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.535.505
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.857.585
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.564.448
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|55,00
|2.826.622
|% -5,90
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,90
|2.260.172.405
|% 3,14
|
|SASA
|46,62
|686.870.470
|% 3,32
|
|FROTO
|205,30
|665.226.794
|% 6,21
|
|BJKAS
|8,93
|598.526.413
|% 7,20
|
|KOZAL
|119,30
|579.264.963
|% 0,25
|
|GARAN
|6,90
|2.260.172.405
|% 3,14
|
|SKBNK
|1,22
|145.363.295
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|208.445.930
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|129.587.977
|% 2,22
|
|PETKM
|6,00
|450.345.222
|% 4,35
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1580
|8,1638
|% -0,92
|
|Euro
|9,6016
|9,6222
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,2246
|11,2809
|% -0,87
|
|Frank
|8,6005
|8,6523
|% -1,07
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% -0,86
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|5,49
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|3,00
|
|Tam
|2.958
|3.034
|-7,68
|
|Yarım
|1.429
|1.468
|-3,72
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|0,03
|
Seans Raporu
14:34
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14:46XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 12, 250.00 milyon TL de
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14:46GLRYH
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.49 lira fiyatla işlem gören hissede 805, 115 adet işlem
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14:44DYOBY
Yüzde 6.58 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 592 adet işlem
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14:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, EKGYO, KOZAL
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14:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TKFEN, TAVHL