***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.04.2021 09:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928343
BIST
12:451.415
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.410
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:45
|QUAGR
|26,48
|10.758.771
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.168.075
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,25
|2.642.204
|% 8,17
|
|MTRKS
|58,80
|213.353.125
|% 7,89
|
|BNTAS
|6,68
|74.772.599
|% 7,57
|
|TUREX
|17,38
|489.464.926
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.357.563
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
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|BJKAS
|10,95
|10.187.453
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.426.123
|% -9,94
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|GARAN
|7,40
|2.913.976.616
|% 5,87
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|SASA
|47,44
|809.252.464
|% 1,93
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|EREGL
|18,08
|706.642.188
|% 3,20
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|KRDMD
|7,63
|543.873.144
|% 3,11
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|YKBNK
|2,22
|514.312.790
|% 3,26
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|GARAN
|7,40
|2.913.976.616
|% 5,87
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|YKBNK
|2,22
|514.312.790
|% 3,26
|
|TSKB
|1,36
|120.416.244
|% 2,26
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|ODAS
|3,66
|281.073.768
|% 0,27
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|AKBNK
|5,13
|381.056.856
|% 3,85
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0238
|8,0337
|% -0,46
|
|Euro
|9,6343
|9,6401
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,0538
|11,1093
|% -0,21
|
|Frank
|8,6769
|8,7292
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1361
|2,1468
|% -0,38
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|11,12
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.977
|3.052
|-7,42
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-3,59
|
|Çeyrek
|722
|738
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,27
|