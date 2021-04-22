***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.04.2021 16:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği - unvan değişikliği hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930545
BIST
16:451.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
16:458,3098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1307
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
16:459,9958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1292
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
16:45476,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,92
|Açılış
|: 476,80
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler16:45
|FORMT
|1,18
|10.202.750
|% 18,00
|
|KONTR
|54,80
|24.646.282
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.413.972
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|4.072.660
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,76
|160.774
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.843.426
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|154.044.757
|% -9,80
|
|ANELE
|4,05
|96.393.243
|% -9,19
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,01
|1.336.564.440
|% 0,72
|
|KOZAL
|106,20
|732.106.677
|% 1,05
|
|EREGL
|17,83
|702.164.237
|% -0,06
|
|SASA
|44,74
|483.423.085
|% 0,31
|
|THYAO
|11,09
|429.544.535
|% 1,74
|
|GARAN
|7,01
|1.336.564.440
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,08
|321.400.070
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|272.365.497
|% -0,55
|
|TSKB
|1,20
|108.325.321
|% -0,83
|
|DOHOL
|2,90
|217.106.010
|% -1,02
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-8,31
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|65,66
|65,66
|0,34
|