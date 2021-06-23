***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2021 15:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943760
BIST
16:481.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,85
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
16:488,6194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
16:4810,3203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0138
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
16:48497,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,58
|Açılış
|: 497,44
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
497,66
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler16:46
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.584.578
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.075.864
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.591.237
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.028.932
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,28
|76.768.539
|% -6,55
|
|ESCOM
|5,83
|43.454.613
|% -5,97
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,52
|963.929.740
|% -1,63
|
|EKGYO
|2,10
|949.153.740
|% -2,33
|
|GARAN
|8,26
|882.852.980
|% -0,72
|
|KOZAL
|123,10
|640.569.227
|% 1,40
|
|HALKB
|5,26
|628.205.924
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,10
|949.153.740
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,18
|281.167.130
|% -0,91
|
|HALKB
|5,26
|628.205.924
|% -0,19
|
|GARAN
|8,26
|882.852.980
|% -0,72
|
|THYAO
|14,52
|963.929.740
|% -1,63
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6105
|8,6153
|% -0,40
|
|Euro
|10,3089
|10,3166
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0444
|12,1049
|% 0,13
|
|Frank
|9,3834
|9,4399
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2959
|2,3074
|% -0,16
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|12,21
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.285
|3.335
|-4,00
|
|Tam
|3.269
|3.352
|-5,66
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-2,74
|
|Çeyrek
|793
|811
|-1,37
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,05
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|1,00
|
Seans Raporu
16:46
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