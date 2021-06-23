***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2021 15:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943764
BIST
15:501.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
|: 1.410
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1.420
En Düşük
1.401
15:508,6400
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 8,6550
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|Önceki Kapanış
|: 8,6850
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8,6768
En Düşük
8,5973
15:5010,3326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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10,3591
En Düşük
10,2595
15:50495,80
En Yüksek
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|Açılış
|: 495,80
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|Önceki Kapanış
|: 494,76
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497,61
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler15:50
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.126.250
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|15.057.266
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|71.992.626
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.946.176
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|BOBET
|5,37
|74.610.934
|% -4,96
|
|THYAO
|14,60
|852.225.345
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,11
|830.151.856
|% -1,86
|
|GARAN
|8,29
|777.533.484
|% -0,36
|
|HALKB
|5,32
|602.878.508
|% 0,95
|
|KOZAL
|122,50
|520.080.089
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,11
|830.151.856
|% -1,86
|
|HALKB
|5,32
|602.878.508
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,19
|249.614.810
|% -0,45
|
|GARAN
|8,29
|777.533.484
|% -0,36
|
|THYAO
|14,60
|852.225.345
|% -1,08
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6383
|8,6400
|% -0,11
|
|Euro
|10,3243
|10,3326
|% -0,01
|
|Sterlin
|12,0720
|12,1325
|% 0,35
|
|Frank
|9,3985
|9,4552
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3012
|2,3128
|% 0,07
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,13
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Tam
|3.271
|3.355
|-2,19
|
|Yarım
|1.581
|1.623
|-1,06
|
|Çeyrek
|793
|812
|-0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,04
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,71
|