***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2021 15:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943768
BIST
16:521.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
16:528,6145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0354
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
16:5210,3151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0190
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
16:52496,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,54
|Açılış
|: 496,31
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
497,69
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.599.962
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.075.864
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.762.609
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.028.932
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,30
|76.975.114
|% -6,19
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,09
|992.344.423
|% -2,79
|
|THYAO
|14,53
|988.251.505
|% -1,56
|
|GARAN
|8,28
|902.253.366
|% -0,48
|
|KOZAL
|123,60
|682.264.404
|% 1,81
|
|HALKB
|5,28
|633.515.216
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,09
|992.344.423
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,18
|281.623.020
|% -0,91
|
|HALKB
|5,28
|633.515.216
|% 0,19
|
|GARAN
|8,28
|902.253.366
|% -0,48
|
|THYAO
|14,53
|988.251.505
|% -1,56
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6165
|8,6175
|% -0,37
|
|Euro
|10,3106
|10,3174
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,0333
|12,0937
|% 0,03
|
|Frank
|9,3747
|9,4312
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2924
|2,3039
|% -0,32
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|15,78
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|-3,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|4,32
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|2,09
|
|Çeyrek
|795
|813
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,10
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|1,08
|
Seans Raporu
16:50
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17:06DERHL
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 064, 770 adet işlem
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17:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 89 kaybederek (% -0.45 ) 1, 518
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17:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, THYAO, GARAN
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17:05XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 11, 471.00 milyon TL de
-
17:05AYCES
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 69.25 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 661 adet işlem