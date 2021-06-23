***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2021 15:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943774
BIST
16:521.408
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 494,76
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497,69
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler16:52
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
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|CEOEM
|14,98
|26.599.962
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.108.829
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.767.187
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.028.959
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,29
|77.004.085
|% -6,37
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,54
|995.202.149
|% -1,49
|
|EKGYO
|2,09
|993.079.072
|% -2,79
|
|GARAN
|8,28
|903.308.869
|% -0,48
|
|KOZAL
|123,60
|690.433.812
|% 1,81
|
|HALKB
|5,29
|636.286.972
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,09
|993.079.072
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,19
|281.800.914
|% -0,45
|
|HALKB
|5,29
|636.286.972
|% 0,38
|
|GARAN
|8,28
|903.308.869
|% -0,48
|
|THYAO
|14,54
|995.202.149
|% -1,49
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6125
|8,6145
|% -0,41
|
|Euro
|10,3100
|10,3151
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0212
|12,0815
|% -0,07
|
|Frank
|9,3690
|9,4254
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2902
|2,3017
|% -0,41
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|15,27
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.337
|-2,00
|
|Tam
|3.278
|3.363
|5,50
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|2,66
|
|Çeyrek
|795
|813
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,09
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|1,07
|