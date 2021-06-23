***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2021 15:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943775
BIST
15:231.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,67
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
15:238,6592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
15:2310,3517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0176
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
15:23497,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,50
|Açılış
|: 497,27
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
497,61
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler15:21
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.900.726
|% 9,99
|
|KERVT
|4,74
|42.881.676
|% 9,98
|
|TKURU
|185,20
|14.968.741
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|71.803.799
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,83
|37.604.980
|% -5,97
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,58
|801.055.842
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,11
|720.402.042
|% -1,86
|
|GARAN
|8,25
|704.848.807
|% -0,84
|
|HALKB
|5,32
|587.951.633
|% 0,95
|
|KOZAL
|122,50
|503.241.901
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,11
|720.402.042
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,19
|248.768.311
|% -0,45
|
|HALKB
|5,32
|587.951.633
|% 0,95
|
|GARAN
|8,25
|704.848.807
|% -0,84
|
|THYAO
|14,58
|801.055.842
|% -1,22
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6546
|8,6565
|% 0,08
|
|Euro
|10,3433
|10,3509
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0777
|12,1382
|% 0,40
|
|Frank
|9,4028
|9,4594
|% 0,22
|
|Riyal
|2,3021
|2,3137
|% 0,11
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,22
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.271
|3.353
|-4,13
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|-2,00
|
|Çeyrek
|793
|811
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,05
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,63
|
Seans Raporu
15:21
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-
15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 67 kaybederek (% -0.50 ) 1, 518
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15:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
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15:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, TRKCM
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15:35XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 9, 492.00 milyon TL de
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15:35ORMA
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970 adet işlem