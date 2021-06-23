***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2021 15:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943776
BIST
16:521.408
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497,69
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:50
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
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|CEOEM
|14,98
|26.599.962
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.075.864
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.762.609
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.028.932
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,30
|76.908.483
|% -6,19
|
|ESCOM
|5,82
|43.531.957
|% -6,13
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|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,54
|984.695.311
|% -1,49
|
|EKGYO
|2,10
|976.021.879
|% -2,33
|
|GARAN
|8,28
|895.618.214
|% -0,48
|
|KOZAL
|123,70
|680.259.575
|% 1,89
|
|HALKB
|5,28
|633.437.388
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,10
|976.021.879
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,19
|281.496.005
|% -0,45
|
|HALKB
|5,28
|633.437.388
|% 0,19
|
|GARAN
|8,28
|895.618.214
|% -0,48
|
|THYAO
|14,54
|984.695.311
|% -1,49
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6165
|8,6175
|% -0,37
|
|Euro
|10,3106
|10,3174
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,0424
|12,1028
|% 0,11
|
|Frank
|9,3867
|9,4432
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2939
|2,3054
|% -0,25
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|12,21
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.285
|3.335
|-4,00
|
|Tam
|3.269
|3.352
|-5,66
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-2,74
|
|Çeyrek
|793
|811
|-1,37
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,05
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|1,00
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