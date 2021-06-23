***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2021 15:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943778
BIST
16:161.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
16:168,6451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
16:1610,3405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0064
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
16:16495,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,65
|Açılış
|: 495,42
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
497,61
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.485.006
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|15.320.250
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.551.690
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.971.653
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,31
|75.336.940
|% -6,02
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,56
|913.679.007
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,11
|886.914.681
|% -1,86
|
|GARAN
|8,29
|857.603.680
|% -0,36
|
|HALKB
|5,29
|616.330.319
|% 0,38
|
|KOZAL
|123,10
|607.167.203
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,11
|886.914.681
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,19
|260.200.442
|% -0,45
|
|HALKB
|5,29
|616.330.319
|% 0,38
|
|GARAN
|8,29
|857.603.680
|% -0,36
|
|THYAO
|14,56
|913.679.007
|% -1,36
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6410
|8,6451
|% -0,06
|
|Euro
|10,3338
|10,3405
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,0649
|12,1254
|% 0,30
|
|Frank
|9,3982
|9,4548
|% 0,17
|
|Riyal
|2,3008
|2,3123
|% 0,05
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|5,80
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-1,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|-1,60
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-0,78
|
|Çeyrek
|794
|812
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,04
|
|B. Petrol
|75,60
|75,60
|0,79
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:28RTALB
Yüzde 9.94 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 680, 680 adet işlem
-
16:27YGYO
Yüzde 6.48 oranında artışla 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 120, 408 adet işlem
-
16:26PAPIL
Yüzde 4.73 oranında artışla 15.06 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 136 adet işlem
-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 44 kaybederek (% -0.04 ) 1, 247
-
16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLRYH, RAYSG, VKFYO, KENT, VAKFN, OZBAL, DAGHL, RTALB, CEOEM, TKURU