***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2021 15:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943759
BIST
17:291.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
17:298,6477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
17:2910,3453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0112
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
17:29497,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,95
|Açılış
|: 497,71
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
497,79
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:29
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.814.371
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.123.090
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.925.462
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.075.930
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,82
|44.073.630
|% -6,13
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,56
|1.070.984.805
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,10
|1.057.749.289
|% -2,33
|
|GARAN
|8,25
|1.022.789.854
|% -0,84
|
|KOZAL
|123,00
|744.054.174
|% 1,32
|
|HALKB
|5,25
|672.777.063
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,10
|1.057.749.289
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,18
|287.046.599
|% -0,91
|
|HALKB
|5,25
|672.777.063
|% -0,38
|
|GARAN
|8,25
|1.022.789.854
|% -0,84
|
|THYAO
|14,56
|1.070.984.805
|% -1,36
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6422
|8,6477
|% -0,03
|
|Euro
|10,3367
|10,3453
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0485
|12,1089
|% 0,16
|
|Frank
|9,3863
|9,4428
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2961
|2,3076
|% -0,16
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|14,17
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.340
|1,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,08
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|0,92
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EKGYO, KRDMD
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 51 kaybederek (% -0.60 ) 1, 240
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, RTALB, OZBAL, KENT, YESIL, CEOEM, GLRYH, VAKFN, DAGHL, RAYSG
-
17:40
TKURU, YYAPI, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
ISGSY, IDGYO, INFO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında