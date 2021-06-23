***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2021 15:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943765
BIST
16:241.409
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,5973
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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497,61
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler16:24
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
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|CEOEM
|14,98
|26.492.975
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|15.781.581
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.588.569
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.975.253
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,27
|75.884.332
|% -6,73
|
|ESCOM
|5,83
|42.853.102
|% -5,97
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|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,54
|944.617.216
|% -1,49
|
|EKGYO
|2,09
|942.332.099
|% -2,79
|
|GARAN
|8,28
|864.083.202
|% -0,48
|
|HALKB
|5,29
|620.673.224
|% 0,38
|
|KOZAL
|123,10
|617.274.161
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,09
|942.332.099
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,18
|277.069.250
|% -0,91
|
|HALKB
|5,29
|620.673.224
|% 0,38
|
|GARAN
|8,28
|864.083.202
|% -0,48
|
|THYAO
|14,54
|944.617.216
|% -1,49
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6370
|8,6399
|% -0,12
|
|Euro
|10,3354
|10,3395
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0528
|12,1132
|% 0,20
|
|Frank
|9,3887
|9,4452
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2978
|2,3093
|% -0,08
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|5,80
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-1,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|-1,60
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-0,78
|
|Çeyrek
|794
|812
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,04
|
|B. Petrol
|75,60
|75,60
|0,79
|