***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2021 15:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943773
BIST
17:421.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,04
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
17:428,6475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
17:4210,3391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
17:42498,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,47
|Açılış
|: 498,24
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,48
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:42
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.855.581
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.123.831
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.176.407
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.112.769
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,80
|44.461.118
|% -6,45
|
|BOBET
|5,30
|80.338.914
|% -6,19
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,58
|1.117.526.332
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,09
|1.058.936.514
|% -2,79
|
|GARAN
|8,24
|1.053.331.731
|% -0,96
|
|KOZAL
|122,90
|753.832.202
|% 1,24
|
|HALKB
|5,25
|686.527.485
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,09
|1.058.936.514
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,18
|289.150.661
|% -0,91
|
|HALKB
|5,25
|686.527.485
|% -0,38
|
|GARAN
|8,24
|1.053.331.731
|% -0,96
|
|THYAO
|14,58
|1.117.526.332
|% -1,22
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6440
|8,6475
|% -0,03
|
|Euro
|10,3338
|10,3391
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0479
|12,1084
|% 0,16
|
|Frank
|9,3889
|9,4454
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2964
|2,3080
|% -0,14
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|12,32
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,12
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|1,00
|
Seans Raporu
17:42
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17:54IDGYO
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 992 adet işlem
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17:53ISGSY
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 028, 451 adet işlem
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17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 81 kaybederek (% -0.84 ) 1, 512
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17:50XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 12, 684.00 milyon TL de
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17:49BOBET
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 330, 774 adet işlem