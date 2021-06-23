***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2021 15:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943780
BIST
17:411.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,73
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
17:418,6461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
17:4110,3385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0044
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
17:41497,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,10
|Açılış
|: 497,87
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,48
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.855.581
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.123.831
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.176.407
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.112.769
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,80
|44.461.118
|% -6,45
|
|BOBET
|5,30
|80.338.914
|% -6,19
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,58
|1.117.526.332
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,09
|1.058.936.514
|% -2,79
|
|GARAN
|8,24
|1.053.331.731
|% -0,96
|
|KOZAL
|122,90
|753.832.202
|% 1,24
|
|HALKB
|5,25
|686.527.485
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,09
|1.058.936.514
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,18
|289.150.661
|% -0,91
|
|HALKB
|5,25
|686.527.485
|% -0,38
|
|GARAN
|8,24
|1.053.331.731
|% -0,96
|
|THYAO
|14,58
|1.117.526.332
|% -1,22
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6433
|8,6461
|% -0,04
|
|Euro
|10,3343
|10,3385
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0389
|12,0993
|% 0,08
|
|Frank
|9,3821
|9,4387
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2951
|2,3066
|% -0,20
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|14,19
|
|Altın Gr.
|498
|498
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|0,11
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|0,92
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Seans Raporu
17:41
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