***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.07.2021 15:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945455
BIST
15:351.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
15:358,6929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
15:3510,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0319
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
15:35495,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,83
|Açılış
|: 495,99
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler15:33
|PKENT
|2.844,40
|5.087.409
|% 10,00
|
|DARDL
|14,90
|23.976.143
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.728.166
|% 9,96
|
|NUGYO
|13,64
|11.548.366
|% 8,08
|
|EKIZ
|7,34
|620.208
|% 7,31
|
|KUTPO
|51,85
|2.962.916
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.919.718
|% -9,91
|
|OZRDN
|9,39
|3.981.318
|% -9,36
|
|IDGYO
|5,36
|5.668.027
|% -8,84
|
|THYAO
|13,52
|797.741.232
|% 1,12
|
|GARAN
|8,36
|624.918.882
|% 0,72
|
|SASA
|27,14
|339.185.898
|% -0,15
|
|ERBOS
|130,00
|284.353.704
|% -0,15
|
|KOZAL
|117,10
|281.279.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|229.856.169
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,18
|230.051.227
|% 0,93
|
|GARAN
|8,36
|624.918.882
|% 0,72
|
|THYAO
|13,52
|797.741.232
|% 1,12
|
|PEKGY
|1,09
|57.691.280
|% 9,00
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6905
|8,6937
|% -0,06
|
|Euro
|10,3404
|10,3466
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,9719
|12,0319
|% -0,21
|
|Frank
|9,3613
|9,4177
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3105
|2,3221
|% -0,08
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|5,02
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.338
|33,00
|
|Tam
|3.275
|3.359
|38,21
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|18,48
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,25
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|76,37
|76,37
|1,76
|
Seans Raporu
15:33
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15:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, KRDMD, SAHOL
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15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.41 ) 1, 205
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15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, INVEO, KGYO, SELVA, DARDL, SAYAS, GEDIK
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15:46
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