***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.07.2021 09:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951436
BIST
11:061.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.367
11:068,5173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0471
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4987
11:0610,0972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0394
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0716
11:06499,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,21
|Açılış
|: 499,86
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
498,46
BIST En Aktif Hisseler11:06
|KARYE
|8,80
|77.652.709
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|11.438.595
|% 9,98
|
|VBTYZ
|15,87
|28.094.523
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|61.130.716
|% 9,97
|
|SELVA
|7,44
|15.111.680
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,50
|15.653
|% -6,25
|
|DOCO
|678,90
|13.016.538
|% -3,50
|
|KRONT
|54,30
|8.450.476
|% -3,47
|
|CASA
|130,00
|15.340
|% -3,42
|
|KRTEK
|8,10
|16.215.829
|% -3,23
|
|SASA
|32,14
|492.454.047
|% 3,15
|
|GARAN
|8,44
|189.499.701
|% 0,12
|
|THYAO
|13,10
|131.141.282
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,21
|94.974.398
|% -0,83
|
|ARCLK
|33,26
|83.983.926
|% 1,71
|
|GARAN
|8,44
|189.499.701
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,31
|49.450.074
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,06
|18.749.524
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,82
|28.050.946
|% 0,55
|
|SASA
|32,14
|492.454.047
|% 3,15
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5137
|8,5173
|% -0,55
|
|Euro
|10,0814
|10,0972
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,7286
|11,7874
|% -0,72
|
|Frank
|9,2239
|9,2795
|% -0,80
|
|Riyal
|2,2644
|2,2758
|% -0,59
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,29
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,39
|73,39
|-0,08
|