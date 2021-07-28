***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.07.2021 16:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık komisyonları ile ilgili izahname değişikliğidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952262
BIST
16:101.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
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1.368
En Düşük
1.355
16:108,5584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
16:1010,1005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0217
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
16:10495,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 495,17
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler16:10
|KATMR
|3,19
|50.517.119
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.633.319
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.926.737
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|39.827.531
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|92.993.005
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|74.611.186
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,44
|14.501.446
|% -5,72
|
|METUR
|6,82
|92.311.077
|% -5,67
|
|EUKYO
|6,90
|2.156.773
|% -4,83
|
|ANHYT
|9,28
|59.043.833
|% -4,62
|
|GARAN
|8,20
|535.212.563
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,53
|468.661.285
|% 0,53
|
|PETKM
|5,63
|441.636.232
|% 0,90
|
|EREGL
|18,61
|388.979.297
|% 0,70
|
|THYAO
|12,55
|387.775.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|311.412.008
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|441.636.232
|% 0,90
|
|KARSN
|4,06
|282.090.747
|% 2,78
|
|DOHOL
|2,56
|169.542.197
|% 0,39
|
|GARAN
|8,20
|535.212.563
|% 0,00
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5565
|8,5584
|% -0,01
|
|Euro
|10,0936
|10,1005
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,8367
|11,8961
|% -0,06
|
|Frank
|9,3038
|9,3598
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2742
|2,2856
|% -0,05
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|0,72
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|-10,00
|
|Tam
|3.267
|3.350
|-8,37
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-4,04
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,02
|
|B. Petrol
|74,03
|74,03
|0,51
|