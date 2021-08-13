***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.08.2021 15:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957963
BIST
15:311.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
15:318,5529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
15:3110,0714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
15:31483,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,16
|Açılış
|: 483,62
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler15:31
|VKING
|7,60
|4.357.888
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.627.706
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|36.193.380
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.127.340
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|17.998.466
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|13.867.356
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|EDATA
|16,00
|8.838.314
|% -5,04
|
|MIPAZ
|4,27
|20.183.343
|% -4,69
|
|GARAN
|9,29
|893.845.525
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,32
|729.605.773
|% 2,46
|
|SISE
|8,59
|545.914.941
|% 2,02
|
|TUPRS
|99,75
|480.282.170
|% 1,48
|
|THYAO
|12,42
|393.350.785
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|277.649.759
|% -0,80
|
|GARAN
|9,29
|893.845.525
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,32
|729.605.773
|% 2,46
|
|SISE
|8,59
|545.914.941
|% 2,02
|
|TSKB
|1,33
|76.192.688
|% 2,31
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5482
|8,5529
|% 0,14
|
|Euro
|10,0614
|10,0714
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,7837
|11,8428
|% 0,21
|
|Frank
|9,2499
|9,3056
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2724
|2,2838
|% 0,08
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|5,59
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,13
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|6,00
|
|Tam
|3.195
|3.276
|5,21
|
|Yarım
|1.544
|1.585
|2,52
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,06
|
|B. Petrol
|71,14
|71,14
|-0,17
|