***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.08.2021 10:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958208
BIST
10:581.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,35
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.459
En Düşük
1.451
10:588,4803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0368
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5480
|
8,5318
En Düşük
8,4609
10:589,9995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0529
|Açılış
|: 10,0400
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|Önceki Kapanış
|: 10,0500
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10,0779
En Düşük
9,9654
10:58484,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,30
|Açılış
|: 484,22
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|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
483,02
BIST En Aktif Hisseler10:58
|IZFAS
|6,82
|4.332.425
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.392.325
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.855.807
|% 9,95
|
|AGYO
|3,47
|28.389.271
|% 9,81
|
|DAGI
|3,92
|48.658.849
|% -7,76
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|IHEVA
|1,04
|6.196.397
|% -4,59
|
|MEDTR
|33,50
|16.321.985
|% -3,57
|
|THYAO
|12,63
|266.525.447
|% 1,69
|
|GARAN
|9,39
|241.675.046
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,54
|173.552.560
|% 2,01
|
|KRDMD
|8,33
|165.408.140
|% -0,48
|
|AKBNK
|5,58
|165.030.887
|% 1,82
|
|YKBNK
|2,54
|173.552.560
|% 2,01
|
|ODAS
|1,37
|61.856.496
|% 1,48
|
|AKBNK
|5,58
|165.030.887
|% 1,82
|
|GARAN
|9,39
|241.675.046
|% 1,29
|
|PETKM
|6,06
|145.256.975
|% 1,34
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4772
|8,4803
|% -0,43
|
|Euro
|9,9961
|9,9995
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,7096
|11,7684
|% -0,56
|
|Frank
|9,2245
|9,2801
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2525
|2,2638
|% -0,52
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-5,49
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|-1,15
|