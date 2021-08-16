***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.08.2021 14:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958248
BIST
14:451.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,35
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
14:458,4800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0371
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
14:4510,0083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0441
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
14:45482,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -5,50
|Açılış
|: 482,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,16
BIST En Aktif Hisseler14:45
|EUHOL
|3,52
|18.493.192
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.821.510
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.497.551
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|DAGI
|3,87
|78.772.800
|% -8,94
|
|KGYO
|7,10
|24.989.849
|% -8,39
|
|MARKA
|4,85
|3.556.035
|% -6,73
|
|UZERB
|35,00
|126.891
|% -4,00
|
|SELGD
|5,90
|6.011.706
|% -3,75
|
|GARAN
|9,45
|1.097.445.223
|% 1,94
|
|THYAO
|12,59
|578.265.424
|% 1,37
|
|AKBNK
|5,67
|516.303.285
|% 3,47
|
|YKBNK
|2,57
|467.897.254
|% 3,21
|
|ISCTR
|5,58
|360.127.209
|% 3,14
|
|YKBNK
|2,57
|467.897.254
|% 3,21
|
|GARAN
|9,45
|1.097.445.223
|% 1,94
|
|ODAS
|1,38
|134.520.911
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,67
|516.303.285
|% 3,47
|
|ISCTR
|5,58
|360.127.209
|% 3,14
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4763
|8,4800
|% -0,44
|
|Euro
|9,9581
|10,0083
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,7014
|11,7601
|% -0,63
|
|Frank
|9,2207
|9,2763
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2490
|2,2603
|% -0,68
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-8,40
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.255
|-30,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-32,81
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-15,87
|
|Çeyrek
|773
|790
|-7,94
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,12
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|-1,15
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:57AGYO
Yüzde 9.49 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 881, 870 adet işlem
-
14:56IDGYO
Yüzde 6.78 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 263, 741 adet işlem
-
14:54METUR
Yüzde 9.33 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 944, 594 adet işlem
-
14:53ALCTL
Yüzde 5.03 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 787 adet işlem
-
14:52METUR
Yüzde 8.80 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 921, 355 adet işlem