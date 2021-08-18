***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.08.2021 13:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958942
BIST
15:121.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,30
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:128,5246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0766
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:129,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0748
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
15:12489,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,43
|Açılış
|: 489,09
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:10
|PENTA
|89,95
|12.688.146
|% 16,36
|
|DMSAS
|7,83
|69.894.225
|% 13,97
|
|KTSKR
|52,40
|85.131.316
|% 12,35
|
|DOBUR
|22,82
|2.183.835
|% 11,97
|
|TSGYO
|3,70
|39.104.685
|% 10,12
|
|BRYAT
|382,00
|69.527.900
|% -8,06
|
|VAKKO
|10,53
|24.440.976
|% -7,55
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|ALKIM
|15,65
|92.716.561
|% -6,18
|
|GARAN
|9,27
|585.921.510
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,77
|444.702.956
|% -3,36
|
|SISE
|8,72
|430.040.232
|% 1,16
|
|THYAO
|12,26
|421.377.279
|% 0,08
|
|EREGL
|18,58
|376.657.067
|% -2,47
|
|EKGYO
|1,86
|336.632.628
|% 1,09
|
|ODAS
|1,40
|141.020.659
|% 3,70
|
|YKBNK
|2,55
|175.434.390
|% -1,54
|
|GARAN
|9,27
|585.921.510
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,77
|444.702.956
|% -3,36
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5234
|8,5298
|% 0,97
|
|Euro
|9,9793
|9,9909
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,6255
|11,6838
|% 0,33
|
|Frank
|9,2616
|9,3174
|% 0,92
|
|Riyal
|2,2662
|2,2775
|% 0,89
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-0,26
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|13,39
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,47
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,24
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,18
|66,18
|-2,05
|