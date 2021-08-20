***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.08.2021 17:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni - yeni aracı kurum eklenmesi hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959721
BIST
17:351.445
En Yüksek
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492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:35
|BASGZ
|22,44
|218.705.941
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.166.156
|% 9,98
|
|RHEAG
|2,10
|3.494.921
|% 9,95
|
|GESAN
|20,56
|282.844
|% 9,95
|
|PAMEL
|41,02
|41.473.076
|% 9,91
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|KRONT
|37,62
|77.695.652
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.489.775
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
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|DMSAS
|7,29
|159.194.005
|% -9,33
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|FONET
|14,29
|19.847.916
|% -8,86
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|GARAN
|9,35
|1.055.458.101
|% 0,65
|
|EREGL
|18,73
|693.032.690
|% 0,97
|
|SISE
|8,68
|557.067.983
|% -0,12
|
|TUPRS
|99,35
|546.067.645
|% -1,05
|
|KRDMD
|7,65
|533.753.109
|% -0,39
|
|GARAN
|9,35
|1.055.458.101
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,56
|264.696.913
|% 0,79
|
|DOHOL
|2,61
|270.430.896
|% -3,33
|
|ODAS
|1,42
|146.334.295
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,85
|135.764.399
|% 0,54
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4990
|8,5011
|% -0,07
|
|Euro
|9,9338
|9,9410
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,5524
|11,6103
|% 0,09
|
|Frank
|9,2299
|9,2855
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2607
|2,2720
|% 0,16
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|17:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|2,31
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
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|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|-0,24
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|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,09
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|B. Petrol
|66,08
|66,08
|-0,37
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