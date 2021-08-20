***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.08.2021 17:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni - yeni aracı kurum eklenmesi hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959723
BIST
17:351.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:358,5052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:359,9425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0305
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:35486,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,27
|Açılış
|: 486,22
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:35
|BASGZ
|22,44
|218.684.601
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.161.636
|% 9,98
|
|RHEAG
|2,10
|3.494.868
|% 9,95
|
|GESAN
|20,56
|282.803
|% 9,95
|
|PAMEL
|41,02
|41.473.076
|% 9,91
|
|KRONT
|37,62
|77.563.493
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.485.319
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,27
|159.107.341
|% -9,58
|
|FONET
|14,30
|19.846.787
|% -8,80
|
|GARAN
|9,35
|1.055.138.356
|% 0,65
|
|EREGL
|18,76
|691.817.650
|% 1,13
|
|SISE
|8,69
|552.487.841
|% 0,00
|
|TUPRS
|99,45
|544.812.192
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,66
|532.984.142
|% -0,26
|
|GARAN
|9,35
|1.055.138.356
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,56
|264.671.056
|% 0,79
|
|DOHOL
|2,61
|270.408.253
|% -3,33
|
|ODAS
|1,43
|146.214.615
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|135.761.261
|% 0,54
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5029
|8,5052
|% -0,02
|
|Euro
|9,9336
|9,9425
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,5436
|11,6015
|% 0,02
|
|Frank
|9,2248
|9,2804
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2593
|2,2706
|% 0,10
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-0,54
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,08
|66,08
|-0,37
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:45INDES
Yüzde 4.55 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 821, 348 adet işlem
-
17:44BRYAT
Yüzde 4.33 oranında artışla 397.70 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 311 adet işlem
-
17:43AGYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 427, 450 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 10, 640.00 milyon TL de
-
17:41ATATP
Yüzde 4.10 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 328 adet işlem