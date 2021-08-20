***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.08.2021 17:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni - yeni aracı kurum eklenmesi hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959725
BIST
17:341.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:348,4981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9700
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:349,9417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0313
|Açılış
|: 6,2785
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3519
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:34486,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,80
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:34
|BASGZ
|22,44
|218.624.574
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.161.632
|% 9,98
|
|RHEAG
|2,10
|3.467.761
|% 9,95
|
|GESAN
|20,56
|282.433
|% 9,95
|
|PAMEL
|41,02
|41.411.228
|% 9,91
|
|KRONT
|37,62
|77.428.738
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.474.780
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|FONET
|14,25
|19.782.687
|% -9,12
|
|DMSAS
|7,31
|158.694.005
|% -9,08
|
|GARAN
|9,36
|1.053.963.843
|% 0,75
|
|EREGL
|18,75
|687.282.122
|% 1,08
|
|SISE
|8,69
|548.592.345
|% 0,00
|
|TUPRS
|99,40
|541.768.235
|% -1,00
|
|KRDMD
|7,65
|524.138.535
|% -0,39
|
|GARAN
|9,36
|1.053.963.843
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,55
|264.582.981
|% 0,39
|
|ODAS
|1,43
|146.049.463
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,61
|269.406.508
|% -3,33
|
|EKGYO
|1,86
|135.734.140
|% 1,09
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4947
|8,4981
|% -0,10
|
|Euro
|9,9369
|9,9417
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,5454
|11,6033
|% 0,03
|
|Frank
|9,2292
|9,2848
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2604
|2,2717
|% 0,15
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-0,84
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,48
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:45INDES
Yüzde 4.55 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 821, 348 adet işlem
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17:44BRYAT
Yüzde 4.33 oranında artışla 397.70 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 311 adet işlem
-
17:43AGYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 427, 450 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 10, 640.00 milyon TL de
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17:41ATATP
Yüzde 4.10 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 328 adet işlem