***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.08.2021 09:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960714
BIST
14:051.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,13
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
14:058,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
14:059,8738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0077
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
14:05484,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,32
|Açılış
|: 484,46
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler14:03
|DESA
|10,12
|6.875.662
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|BALAT
|6,86
|1.628.310
|% 9,94
|
|ALCAR
|337,00
|67.542.763
|% 9,06
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|4.575.400
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|BAGFS
|17,80
|937.963
|% -5,37
|
|GESAN
|23,52
|442.082.611
|% -4,47
|
|THYAO
|12,59
|440.422.790
|% -1,56
|
|KRDMD
|7,66
|374.834.535
|% 1,32
|
|PETKM
|6,21
|326.242.370
|% 2,14
|
|GARAN
|9,47
|298.896.317
|% 0,32
|
|ODAS
|1,48
|136.178.987
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,54
|174.682.039
|% 0,40
|
|PETKM
|6,21
|326.242.370
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,66
|374.834.535
|% 1,32
|
|TRGYO
|4,12
|199.594.039
|% 2,49
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3974
|8,4036
|% 0,19
|
|Euro
|9,8755
|9,8793
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,4793
|11,5369
|% 0,23
|
|Frank
|9,1162
|9,1711
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2332
|2,2444
|% 0,19
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,53
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,27
|71,27
|1,09
|