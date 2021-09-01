***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2021 11:28
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname değişikliği - aracı kurum eklenmesi hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961134
BIST
17:171.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:178,2973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0082
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:179,8050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0150
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8050
En Düşük
9,7650
17:17483,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,73
|Açılış
|: 483,71
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:17
|EGEPO
|5,50
|668.806
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.435.219
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.030.919
|% 9,98
|
|AGYO
|3,58
|14.464.389
|% -3,24
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|BOSSA
|31,60
|3.268.093
|% -2,89
|
|SEYKM
|19,67
|20.952.861
|% -2,82
|
|EUKYO
|5,59
|1.966.234
|% -2,78
|
|GARAN
|9,89
|1.132.821.037
|% 0,10
|
|THYAO
|12,93
|960.910.327
|% 1,97
|
|SASA
|27,98
|593.230.335
|% 1,82
|
|KOZAL
|104,90
|564.256.255
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,63
|507.140.061
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,63
|507.140.061
|% -0,38
|
|GARAN
|9,89
|1.132.821.037
|% 0,10
|
|ODAS
|1,51
|167.916.654
|% 3,42
|
|AKYHO
|2,27
|165.583.139
|% 9,66
|
|THYAO
|12,93
|960.910.327
|% 1,97
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2960
|8,2973
|% -0,10
|
|Euro
|9,7950
|9,8050
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,4029
|11,4601
|% 0,09
|
|Frank
|9,0228
|9,0771
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2057
|2,2167
|% -0,11
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,20
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|-17,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-9,61
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-4,65
|
|Çeyrek
|773
|790
|-2,32
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,08
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|-0,92
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32MNDRS
Yüzde 6.31 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 930, 507 adet işlem
-
17:31MEPET
Yüzde 7.66 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 072, 137 adet işlem
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 03 artarak (% 0.08 ) 1, 301
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, PSDTC, PSDTC, TGSAS, LUKSK, BURCE, DIRIT, PSDTC, KONTR, BALAT
-
17:30
MNDRS, MEPET, ANELE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında