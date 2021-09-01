***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2021 18:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni - saklama ücreti değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961279
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,2879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
18:059,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0143
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
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9,8588
En Düşük
9,8058
18:05482,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,21
|Açılış
|: 482,36
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
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|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
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|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2840
|8,2879
|% 0,05
|
|Euro
|9,8318
|9,8382
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,3600
|11,4170
|% -0,18
|
|Frank
|9,0031
|9,0573
|% -0,16
|
|Riyal
|2,1982
|2,2092
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,76
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,37
|71,37
|-0,22
|