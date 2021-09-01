***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2021 18:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni - saklama ücreti değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961281
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,2925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
18:059,8461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0222
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
18:05482,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,26
|Açılış
|: 482,91
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
482,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
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|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2868
|8,2925
|% 0,11
|
|Euro
|9,8289
|9,8461
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,3628
|11,4198
|% -0,16
|
|Frank
|8,9927
|9,0469
|% -0,27
|
|Riyal
|2,1978
|2,2089
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,64
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|-0,21
|