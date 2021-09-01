***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2021 18:43
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni - saklama ücreti değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961286
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
0
En Düşük
0
18:058,2879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
18:059,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0143
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
18:05482,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,99
|Açılış
|: 482,58
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2840
|8,2879
|% 0,05
|
|Euro
|9,8318
|9,8382
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,3600
|11,4170
|% -0,18
|
|Frank
|9,0031
|9,0573
|% -0,16
|
|Riyal
|2,1982
|2,2092
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,76
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,37
|71,37
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem