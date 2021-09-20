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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

20.09.2021 09:01



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

izahname tadil metni - Fon'a yeni yatırımcı eklenebilmesine yönelik 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964419


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 9,45 174.211 % 9,88  
GARFA 11,09 1.276.832 % 7,88  
TEZOL 19,79 299.802.295 % 7,32  
QNBFL 70,10 24.675 % 6,70  
BJKAS 6,55 57.990.806 % 4,80  
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10:14 Alış Satış %  
Dolar 8,6994 8,7014 % 0,63  
Euro 10,1671 10,1954 % 0,54  
Sterlin 11,8684 11,9279 % 0,25  
Frank 9,2904 9,3463 % 0,57  
Riyal 2,3134 2,3250 % 0,63  
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10:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 -2,81  
Altın Gr. 491 491 2,77  
Cumhuriyet 3.228 3.277 19,00  
Tam 3.211 3.292 37,21  
Yarım 1.552 1.593 18,00  
Çeyrek 779 796 9,00  
Gümüş.Ons 22,44 22,47 0,05  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,06  
B. Petrol 74,77 74,77 -0,57  
Seans Raporu 10:14
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