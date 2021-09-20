***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.09.2021 09:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - Fon'a yeni yatırımcı eklenebilmesine yönelik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964419
BIST
10:141.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -18,34
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.396
10:148,7014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5800
|
8,7266
En Düşük
8,6297
10:1410,1954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0552
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,2390
En Düşük
10,1186
10:14489,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,93
|Açılış
|: 489,96
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler10:14
|BALAT
|9,45
|174.211
|% 9,88
|
|GARFA
|11,09
|1.276.832
|% 7,88
|
|TEZOL
|19,79
|299.802.295
|% 7,32
|
|QNBFL
|70,10
|24.675
|% 6,70
|
|BJKAS
|6,55
|57.990.806
|% 4,80
|
|KTSKR
|58,45
|3.797.519
|% -9,94
|
|BRYAT
|386,20
|3.602.140
|% -5,74
|
|AKYHO
|2,56
|3.243.748
|% -5,54
|
|GSDDE
|2,76
|175.671
|% -5,48
|
|ORCAY
|16,08
|3.331.058
|% -4,96
|
|TEZOL
|19,79
|299.802.295
|% 7,32
|
|THYAO
|12,59
|68.926.797
|% -1,02
|
|GARAN
|9,25
|66.938.134
|% -1,49
|
|BJKAS
|6,55
|57.990.806
|% 4,80
|
|TUPRS
|107,10
|47.342.939
|% -1,47
|
|TEZOL
|19,79
|299.802.295
|% 7,32
|
|YKBNK
|2,41
|27.591.866
|% -1,63
|
|TSKB
|1,23
|13.161.682
|% -1,60
|
|BJKAS
|6,55
|57.990.806
|% 4,80
|
|ODAS
|1,37
|11.315.221
|% -1,44
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6994
|8,7014
|% 0,63
|
|Euro
|10,1671
|10,1954
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,8684
|11,9279
|% 0,25
|
|Frank
|9,2904
|9,3463
|% 0,57
|
|Riyal
|2,3134
|2,3250
|% 0,63
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-2,81
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,06
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|-0,57
|