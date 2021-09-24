***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.09.2021 12:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni-Saklama ücreti değişikliğine ilişkin
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965117
BIST
13:051.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
13:058,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0706
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
13:0510,3948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0857
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
13:05498,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 7,25
|Açılış
|: 498,30
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler13:04
|YEOTK
|73,20
|160.185.917
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|6.864.454
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|20.584.797
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|6.874.462
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|716.758
|% 8,89
|
|BASCM
|9,00
|133.433
|% -10,00
|
|KTSKR
|54,25
|10.027.240
|% -8,98
|
|AGYO
|3,00
|26.419.288
|% -8,54
|
|ISBIR
|57,00
|1.418.072
|% -7,62
|
|NUGYO
|9,00
|68.767.196
|% -6,74
|
|GARAN
|8,98
|928.547.787
|% -2,18
|
|KIMMR
|4,04
|673.557.530
|% -4,49
|
|THYAO
|13,42
|538.367.923
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,32
|310.712.959
|% -2,93
|
|AKBNK
|5,17
|299.493.894
|% -2,45
|
|KIMMR
|4,04
|673.557.530
|% -4,49
|
|YKBNK
|2,32
|310.712.959
|% -2,93
|
|EKGYO
|1,79
|211.982.402
|% -1,65
|
|GARAN
|8,98
|928.547.787
|% -2,18
|
|AKBNK
|5,17
|299.493.894
|% -2,45
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8328
|8,8353
|% 0,84
|
|Euro
|10,3658
|10,3773
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,0714
|12,1319
|% 0,72
|
|Frank
|9,5370
|9,5945
|% 1,05
|
|Riyal
|2,3488
|2,3606
|% 0,85
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|11,16
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,92
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|36,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,47
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,12
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,07
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,09
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,24
|