***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.10.2021 16:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname değişikliği - Katılma payı alım satımına aracılık eden kuruluşlara Tacirler Portföy eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970745
BIST
16:301.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
16:309,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0911
|Açılış
|: 9,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
16:3010,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1055
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
16:30530,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 7,14
|Açılış
|: 530,70
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler16:30
|LUKSK
|54,45
|3.358.422
|% 10,00
|
|DITAS
|17,79
|45.474.350
|% 9,95
|
|KZBGY
|31,50
|148.515.304
|% 9,07
|
|RAYSG
|10,17
|2.352.733
|% 8,19
|
|AVHOL
|6,82
|10.711.251
|% 6,90
|
|BAYRK
|9,90
|15.175.523
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,78
|3.763.978
|% -9,89
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|OZBAL
|16,99
|182.099.091
|% -7,06
|
|GRNYO
|2,29
|1.623.039
|% -6,53
|
|GARAN
|9,32
|984.287.443
|% -0,64
|
|ASELS
|16,58
|960.083.038
|% 1,72
|
|FROTO
|169,60
|873.597.225
|% -4,50
|
|THYAO
|14,40
|674.369.235
|% 0,98
|
|TUPRS
|125,50
|665.626.920
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,40
|350.439.373
|% 0,42
|
|GARAN
|9,32
|984.287.443
|% -0,64
|
|ODAS
|1,44
|151.706.904
|% -2,70
|
|VAKBN
|3,43
|326.548.076
|% 3,63
|
|EKGYO
|1,84
|154.150.187
|% 1,10
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1650
|9,1687
|% 1,00
|
|Euro
|10,6401
|10,6491
|% 1,00
|
|Sterlin
|12,5400
|12,6029
|% 1,38
|
|Frank
|9,9207
|9,9805
|% 1,34
|
|Riyal
|2,4392
|2,4514
|% 1,04
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,97
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,57
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|49,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,66
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,92
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,46
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,12
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,99
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:44DITAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 17.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 602, 469 adet işlem
-
16:42KZBGY
Yüzde 8.80 oranında artışla 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 819, 047 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 16 artarak (% 0.08 ) 1, 521
-
16:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GARAN
-
16:41XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 11, 692.00 milyon TL de