***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 14:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni-karşılaştırma ölçütü değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971392
BIST
14:351.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,30
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
14:359,3114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0194
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
14:3510,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0120
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
14:35532,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,55
|Açılış
|: 532,25
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler14:35
|FADE
|8,69
|67.250.844
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.017.062
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|4.889.253
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|MERIT
|34,96
|71.655.211
|% 9,11
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|9,02
|110.015.729
|% -7,20
|
|FLAP
|2,41
|55.672.502
|% -6,23
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|AKFGY
|5,64
|17.280.737
|% -3,59
|
|GARAN
|9,03
|1.240.954.630
|% 2,61
|
|FROTO
|171,40
|690.120.349
|% 3,00
|
|THYAO
|14,37
|663.351.854
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,27
|516.669.473
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,42
|429.308.137
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,93
|398.991.308
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,42
|429.308.137
|% 2,98
|
|GARAN
|9,03
|1.240.954.630
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,27
|516.669.473
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,19
|337.312.624
|% 2,17
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3078
|9,3114
|% -0,21
|
|Euro
|10,8547
|10,8627
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,8274
|12,8917
|% 0,37
|
|Frank
|10,0799
|10,1406
|% 0,15
|
|Riyal
|2,4735
|2,4859
|% -0,32
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|14,30
|
|Altın Gr.
|532
|532
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.519
|3.572
|18,00
|
|Tam
|3.502
|3.590
|17,72
|
|Yarım
|1.693
|1.737
|8,57
|
|Çeyrek
|849
|868
|4,29
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,13
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,70
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:46SARKY
Yüzde 5.50 oranında artışla 14.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 695, 425 adet işlem
-
14:45EUYO
Yüzde 5.58 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 113, 438 adet işlem
-
14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 44 artarak (% 1.08 ) 1, 540
-
14:44XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 9, 641.00 milyon TL de
-
14:43TLMAN
Yüzde 6.19 oranında artışla 33.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 522, 583 adet işlem