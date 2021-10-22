***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 16:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971997
BIST
16:231.473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,28
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.473
En Düşük
1.454
16:239,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0988
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
16:2311,1829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1031
|Açılış
|: 11,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
16:23556,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 11,63
|Açılış
|: 556,84
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
558,03
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler16:23
|DOBUR
|41,14
|8.802.435
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.725.868
|% 9,97
|
|YEOTK
|65,65
|48.189.320
|% 9,97
|
|AKFGY
|5,70
|22.214.915
|% 9,83
|
|MERIT
|24,00
|32.410.977
|% -9,02
|
|FADE
|8,00
|219.733.840
|% -6,98
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|GLCVY
|14,07
|535.687.662
|% -6,26
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GARAN
|9,05
|1.634.831.330
|% 0,67
|
|THYAO
|14,14
|886.241.779
|% 1,22
|
|SISE
|8,54
|860.944.455
|% 2,15
|
|TUPRS
|139,20
|845.335.737
|% 2,13
|
|KRDMD
|7,51
|764.545.875
|% 3,59
|
|YKBNK
|2,54
|501.781.961
|% 2,01
|
|GARAN
|9,05
|1.634.831.330
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,95
|250.929.387
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,51
|764.545.875
|% 3,59
|
|SISE
|8,54
|860.944.455
|% 2,15
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5951
|9,5989
|% 1,04
|
|Euro
|11,1755
|11,1829
|% 0,93
|
|Sterlin
|13,1869
|13,2530
|% 0,83
|
|Frank
|10,4323
|10,4952
|% 1,13
|
|Riyal
|2,5508
|2,5636
|% 0,90
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|23,41
|
|Altın Gr.
|556
|557
|11,33
|
|Cumhuriyet
|3.672
|3.728
|104,00
|
|Tam
|3.654
|3.746
|105,55
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|51,06
|
|Çeyrek
|886
|906
|25,53
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,15
|
|B. Petrol
|85,32
|85,32
|0,71
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:35NUHCM
Yüzde 9.78 oranında artışla 43.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 144, 756 adet işlem
-
16:34KONTR
Yüzde 7.88 oranında artışla 71.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 286 adet işlem
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 79 artarak (% 1.07 ) 1, 584
-
16:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, SISE
-
16:32XU100
Endeks 1, 472 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 14, 769.00 milyon TL de