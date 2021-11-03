***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974418
BIST
16:061.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,77
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:069,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1039
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:0611,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1152
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:06552,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,93
|Açılış
|: 552,98
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:06
|IHAAS
|5,06
|27.577.921
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.349.550
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|179.265.013
|% 9,97
|
|ERBOS
|135,00
|305.350.038
|% 9,93
|
|DOBUR
|70,75
|44.268.626
|% 9,86
|
|CANTE
|12,92
|103.968.970
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.248.690
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.129.929
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.510.590
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.457.925
|% -9,81
|
|GARAN
|10,16
|3.409.014.821
|% 0,00
|
|THYAO
|15,54
|1.768.885.058
|% 0,32
|
|SISE
|8,72
|1.098.244.390
|% 1,16
|
|FROTO
|198,90
|1.062.690.317
|% 3,00
|
|TSPOR
|5,08
|978.378.621
|% -5,40
|
|EKGYO
|1,96
|792.482.614
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,82
|977.861.384
|% -0,35
|
|GARAN
|10,16
|3.409.014.821
|% 0,00
|
|TSKB
|1,40
|370.887.600
|% 2,19
|
|TSPOR
|5,08
|978.378.621
|% -5,40
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7007
|9,7063
|% 1,08
|
|Euro
|11,2316
|11,2385
|% 1,04
|
|Sterlin
|13,1788
|13,2449
|% 1,10
|
|Frank
|10,5729
|10,6366
|% 1,11
|
|Riyal
|2,5734
|2,5863
|% 0,83
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-13,61
|
|Altın Gr.
|553
|553
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.665
|3.720
|34,00
|
|Tam
|3.646
|3.738
|31,31
|
|Yarım
|1.762
|1.808
|15,14
|
|Çeyrek
|884
|904
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|82,86
|82,86
|-1,86
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:20ANGEN
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 126, 212 adet işlem
-
16:19CELHA
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 137 adet işlem
-
16:18BSOKE
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 992, 620 adet işlem
-
16:17BIOEN
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 909, 157 adet işlem
-
16:16BSOKE
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 963, 530 adet işlem