***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974422
BIST
16:261.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,54
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:269,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0984
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:2611,2363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1130
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:26552,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 552,03
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:24
|IHAAS
|5,06
|27.603.256
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|180.291.396
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.431.332
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.570.982
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|305.558.748
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.288.953
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.055.483
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.151.184
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.534.849
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.530.399
|% -9,81
|
|GARAN
|10,19
|3.449.968.474
|% 0,30
|
|THYAO
|15,55
|1.817.246.185
|% 0,39
|
|SISE
|8,74
|1.123.126.152
|% 1,39
|
|FROTO
|198,50
|1.087.557.130
|% 2,80
|
|TSPOR
|5,05
|991.026.575
|% -5,96
|
|EKGYO
|1,97
|794.859.458
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,83
|985.884.779
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|3.449.968.474
|% 0,30
|
|TSKB
|1,40
|381.399.019
|% 2,19
|
|TSPOR
|5,05
|991.026.575
|% -5,96
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6917
|9,7008
|% 1,02
|
|Euro
|11,2116
|11,2308
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,1818
|13,2479
|% 1,12
|
|Frank
|10,5706
|10,6343
|% 1,09
|
|Riyal
|2,5759
|2,5888
|% 0,92
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-17,85
|
|Altın Gr.
|553
|553
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.659
|3.715
|29,00
|
|Tam
|3.643
|3.734
|27,34
|
|Yarım
|1.761
|1.806
|13,22
|
|Çeyrek
|883
|903
|6,61
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-2,25
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 31 kaybederek (% -0.20 ) 1, 648
-
16:40XU100
Endeks 1, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 23, 491.00 milyon TL de
-
16:38FADE
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 311, 063 adet işlem
-
16:37ZRGYO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 846, 664 adet işlem
-
16:35RTALB
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 231, 409 adet işlem