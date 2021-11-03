***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974424
BIST
16:271.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:279,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0984
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:2711,2363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1130
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:27552,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 552,03
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:25
|IHAAS
|5,06
|27.600.949
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.411.281
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.235.574
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.072.834
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|305.532.558
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.282.853
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.055.457
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.145.247
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.526.254
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.512.247
|% -9,81
|
|GARAN
|10,18
|3.445.748.943
|% 0,20
|
|THYAO
|15,54
|1.809.957.299
|% 0,32
|
|SISE
|8,73
|1.117.451.390
|% 1,28
|
|FROTO
|198,30
|1.085.141.518
|% 2,69
|
|TSPOR
|5,06
|988.871.782
|% -5,77
|
|EKGYO
|1,97
|794.644.356
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,82
|985.518.708
|% -0,35
|
|GARAN
|10,18
|3.445.748.943
|% 0,20
|
|TSKB
|1,41
|379.931.965
|% 2,92
|
|TSPOR
|5,06
|988.871.782
|% -5,77
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6907
|9,6957
|% 0,97
|
|Euro
|11,2186
|11,2308
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,1977
|13,2639
|% 1,24
|
|Frank
|10,5817
|10,6454
|% 1,19
|
|Riyal
|2,5790
|2,5919
|% 1,04
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-19,16
|
|Altın Gr.
|552
|552
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.659
|3.715
|29,00
|
|Tam
|3.636
|3.728
|20,83
|
|Yarım
|1.757
|1.803
|10,07
|
|Çeyrek
|881
|902
|5,04
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|-2,27
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:37ZRGYO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 846, 664 adet işlem
-
16:35RTALB
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 231, 409 adet işlem
-
16:34TRILC
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 455, 782 adet işlem
-
16:32AYEN
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 279, 631 adet işlem
-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, FROTO, SAHOL