***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974426
BIST
17:181.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:189,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1071
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:1811,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1184
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:18549,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,41
|Açılış
|: 549,80
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,32
BIST En Aktif Hisseler17:16
|IHAAS
|5,06
|27.661.988
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.512.140
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.943.057
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.006.686
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|306.910.503
|% 9,93
|
|CANTE
|12,92
|104.328.611
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.475.892
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.209.149
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.760.302
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.609.976
|% -9,81
|
|GARAN
|10,24
|3.917.513.736
|% 0,79
|
|THYAO
|15,58
|2.029.166.647
|% 0,58
|
|FROTO
|200,60
|1.245.788.346
|% 3,88
|
|SISE
|8,74
|1.194.415.148
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,84
|1.069.731.891
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,96
|828.012.095
|% -3,45
|
|GARAN
|10,24
|3.917.513.736
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,84
|1.069.731.891
|% 0,35
|
|TSKB
|1,43
|462.504.819
|% 4,38
|
|TSPOR
|5,12
|1.018.472.375
|% -4,66
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7122
|9,7163
|% 1,19
|
|Euro
|11,2428
|11,2500
|% 1,14
|
|Sterlin
|13,1854
|13,2515
|% 1,15
|
|Frank
|10,5721
|10,6357
|% 1,10
|
|Riyal
|2,5797
|2,5926
|% 1,07
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-25,72
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.646
|3.702
|16,00
|
|Tam
|3.633
|3.724
|17,43
|
|Yarım
|1.756
|1.801
|8,43
|
|Çeyrek
|881
|901
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|-1,84
|