***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974427
BIST
17:351.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,39
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:359,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0992
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:3511,2363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1130
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:35549,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,27
|Açılış
|: 549,51
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
548,76
BIST En Aktif Hisseler17:33
|IHAAS
|5,06
|27.674.607
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.536.277
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.147.844
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.081.238
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|307.260.153
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.556.326
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.879.236
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.240.338
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.802.030
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.671.819
|% -9,81
|
|GARAN
|10,24
|4.000.812.999
|% 0,79
|
|THYAO
|15,60
|2.082.149.509
|% 0,71
|
|FROTO
|201,00
|1.273.660.878
|% 4,09
|
|SISE
|8,75
|1.212.562.224
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,84
|1.109.208.091
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,97
|855.104.460
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,84
|1.109.208.091
|% 0,35
|
|GARAN
|10,24
|4.000.812.999
|% 0,79
|
|TSKB
|1,45
|506.990.906
|% 5,84
|
|TSPOR
|5,13
|1.068.931.123
|% -4,47
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6982
|9,7001
|% 1,02
|
|Euro
|11,2313
|11,2412
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,1955
|13,2617
|% 1,23
|
|Frank
|10,5830
|10,6468
|% 1,20
|
|Riyal
|2,5782
|2,5911
|% 1,01
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-25,79
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-1,66
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, FROTO, PGSUS
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 33 artarak (% 0.25 ) 1, 347
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, PRKAB, ERBOS, ALBRK, TUREX, IHAAS, VERTU
-
17:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, CANTE, HEDEF, NUGYO, KARYE
-
17:45
AGESA, GWIND, OZBAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında