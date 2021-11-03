***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974429
BIST
16:391.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,01
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:399,6941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0917
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:3911,2227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0994
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:39551,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,52
|Açılış
|: 551,54
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:39
|IHAAS
|5,06
|27.619.018
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|180.386.047
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.471.235
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.607.586
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|305.737.623
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.371.867
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.073.467
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.164.304
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.576.919
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.545.492
|% -9,81
|
|GARAN
|10,19
|3.507.161.273
|% 0,30
|
|THYAO
|15,56
|1.893.120.080
|% 0,45
|
|SISE
|8,74
|1.148.265.047
|% 1,39
|
|FROTO
|198,70
|1.102.085.609
|% 2,90
|
|TSPOR
|5,06
|999.999.747
|% -5,77
|
|EKGYO
|1,96
|795.295.705
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,83
|986.766.851
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|3.507.161.273
|% 0,30
|
|TSKB
|1,41
|382.665.608
|% 2,92
|
|TSPOR
|5,06
|999.999.747
|% -5,77
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6882
|9,6941
|% 0,95
|
|Euro
|11,2155
|11,2227
|% 0,89
|
|Sterlin
|13,1752
|13,2413
|% 1,07
|
|Frank
|10,5703
|10,6339
|% 1,08
|
|Riyal
|2,5754
|2,5884
|% 0,91
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-20,48
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|21,00
|
|Tam
|3.635
|3.726
|19,41
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|9,38
|
|Çeyrek
|881
|901
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|-2,10
|