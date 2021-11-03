***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974432
BIST
16:031.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,43
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:039,7047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1023
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:0311,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1179
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:03553,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,01
|Açılış
|: 553,06
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:03
|IHAAS
|5,06
|27.562.331
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.196.426
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|179.005.292
|% 9,97
|
|ERBOS
|135,00
|304.999.983
|% 9,93
|
|VERTU
|25,70
|194.417.907
|% 9,92
|
|CANTE
|12,92
|103.939.022
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.248.133
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.127.891
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.506.698
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.454.902
|% -9,81
|
|GARAN
|10,19
|3.357.631.731
|% 0,30
|
|THYAO
|15,55
|1.744.265.936
|% 0,39
|
|SISE
|8,75
|1.084.538.853
|% 1,51
|
|FROTO
|199,50
|1.054.115.748
|% 3,31
|
|TSPOR
|5,12
|971.984.816
|% -4,66
|
|EKGYO
|1,98
|788.389.276
|% -2,46
|
|YKBNK
|2,83
|954.946.045
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|3.357.631.731
|% 0,30
|
|TSKB
|1,39
|332.269.533
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,12
|971.984.816
|% -4,66
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6999
|9,7047
|% 1,07
|
|Euro
|11,2293
|11,2412
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,1761
|13,2422
|% 1,08
|
|Frank
|10,5713
|10,6350
|% 1,09
|
|Riyal
|2,5722
|2,5851
|% 0,78
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-11,30
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.653
|3.745
|37,81
|
|Yarım
|1.765
|1.811
|18,28
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,15
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|-1,78
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.10 ) 1, 342
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, TUREX, IHAAS, PRKAB, ALBRK, VERTU
-
16:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, BASGZ, HEDEF, CANTE, NUGYO
-
16:15
GOZDE, VERTU, TUREX değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:15
DMSAS, TETMT, CANTE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında