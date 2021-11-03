***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974433
BIST
16:031.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,41
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:039,7065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1041
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:0311,2397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1164
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:03553,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,01
|Açılış
|: 553,06
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:01
|IHAAS
|5,06
|27.557.393
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|179.005.292
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.191.833
|% 9,97
|
|ERBOS
|135,00
|304.982.163
|% 9,93
|
|VERTU
|25,70
|193.748.207
|% 9,92
|
|CANTE
|12,92
|103.932.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.247.791
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.084.234
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.506.636
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.449.938
|% -9,81
|
|GARAN
|10,18
|3.350.004.868
|% 0,20
|
|THYAO
|15,54
|1.739.045.250
|% 0,32
|
|SISE
|8,75
|1.084.243.494
|% 1,51
|
|FROTO
|199,30
|1.052.810.012
|% 3,21
|
|TSPOR
|5,08
|963.323.759
|% -5,40
|
|EKGYO
|1,98
|788.253.444
|% -2,46
|
|YKBNK
|2,83
|949.893.387
|% 0,00
|
|GARAN
|10,18
|3.350.004.868
|% 0,20
|
|TSKB
|1,40
|330.340.241
|% 2,19
|
|TSPOR
|5,08
|963.323.759
|% -5,40
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6830
|9,6897
|% 0,91
|
|Euro
|11,2213
|11,2320
|% 0,98
|
|Sterlin
|13,1937
|13,2598
|% 1,21
|
|Frank
|10,5796
|10,6433
|% 1,17
|
|Riyal
|2,5746
|2,5875
|% 0,87
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-11,47
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.650
|3.742
|35,17
|
|Yarım
|1.764
|1.810
|17,01
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-1,66
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:13FRIGO
Yüzde -88.07 oranında düşüşle 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 328, 069 adet işlem
-
16:12DOAS
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 33.12 lira fiyatla işlem gören hissede 956, 181 adet işlem
-
16:11IHGZT
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 0.82 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 993, 932 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 34 kaybederek (% -0.14 ) 1, 649
-
16:10XU100
Endeks 1, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 22, 568.00 milyon TL de